華銀100週年 吳當傑強調風險管理

（中央社記者韓婷婷台北23日電）華南金控旗下華南銀行今天召開全行經理人業務研討會議，董事長吳當傑以「穩中求新求變」6字，勉勵全體經理人，隨時掌握國際經濟情勢的變化，做好敏銳因應。

今年是華銀成立100週年，吳當傑表示，全體經理人的努力讓去年華銀有亮麗的獲利表現，風險管理與法遵文化也逐漸扎根，今年仍需要調整獲利結構，擴大存放利差，並以提升利息淨收益及手續費收益作為獲利支柱。

吳當傑也強調，風險管理與業務推展應如同天秤一樣維持平衡，兩者同等重要；他並鼓勵前、後台人員應多互動、多溝通及多傾聽，全體經理人要在風險管理得宜下，做好業務拓展，服務客戶。

吳當傑以「穩中求新求變」6字與全體經理人共同勉勵，在4大面向持續精進，包括強化國際金融業務分行(OBU)及海外分行業務動能，並提升中小企業放款；針對財富管理業務的客群面、商品面、通路面、組織面及系統面全面優化，提升財富管理手續費收入；持續提升財務操作績效；及針對法遵、防制洗錢文化持續扎根，並做好3道防線工作。

華銀總經理鄭永春則提醒同仁應特別注意美中貿易摩擦而帶來的全球經濟與金融市場的影響，做好因應作為。（編輯：王永志）1080223