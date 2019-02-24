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巴菲特股東信不提接班人 夢想大象級併購

最新更新：2019/02/24 10:41
億萬富翁投資人巴菲特發表一年一度的股東信，夢想有一天進行「大象級」的併購。（圖取自維基共享資源，作者Mark Hirschey，CC BY-SA 2.0）
億萬富翁投資人巴菲特發表一年一度的股東信，夢想有一天進行「大象級」的併購。（圖取自維基共享資源，作者Mark Hirschey，CC BY-SA 2.0）

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）億萬富翁投資人巴菲特今天發表一年一度的股東信，年高88的他未在信中透露接班人選，還夢想有朝一日進行「大象級」的併購。

法新社報導，巴菲特（Warren Buffett）每年寫給股東的信是華爾街人必讀，因為被譽為「奧馬哈先知」的他，每年都會在信中透露對經濟現況的看法與投資商品的智慧。

而巴菲特今年在信中表示，他現在朝思暮想的就是要做個「大象級」的併購。

「未來幾年，我們希望能把大部分的超額流動性納入波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）會永久擁有的公司。」

「但眼前的前景並不好：對於那些擁有良好長期前景的企業來說，價格高得離譜。」

巴菲特還是沒說明誰可能接替他，擔任波克夏哈薩威的執行長，但他毫不吝惜地讚許2018年起就接管日常業務的兩位下屬詹恩（Ajit Jain）和阿貝爾（Greg Abel）。

他說：「波克夏哈薩威現在管理得比我自己一個人管時還好得多。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080224

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