富邦金深耕越南市場 未來10年續布局新南向

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）北富銀與富邦產險23日在越南胡志明市舉辦「前進越南十週年」活動，富邦金控董事長蔡明興親自出席。富邦金控深耕越南市場，未來10年新南向持續布局。

富邦金控今天發布新聞稿指出，富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦產險於2008年相繼於越南設立分行與全資子公司，迄今屆滿十週年。北富銀與富邦產險23日在越南胡志明市舉辦「前進越南十週年」活動，蔡明興親自出席。

蔡明興表示，北富銀與富邦產險2008年相繼於越南設立分行與全資子公司，十年來，規模與據點逐漸擴增，北富銀目前在越南已有胡志明市、河內及平陽三家分行，越南富邦產險則在胡志明市、河內、平陽、同奈設有據點。

蔡明興表示，越南未來成長空間可期，是富邦金控布局東協市場的重點區域。除了銀行與產險外，富邦人壽也在2011年於越南成立子公司，目前已有11個據點。

展望下一個十年，富邦金控將持續響應政府「新南向」政策，深耕越南在地市場。

富邦產險在1996年設立越南胡志明市代表處，2008年獲准升格為全外資公司。越南富邦產險2018年簽單保費約新台幣5.8億元，成長率18%，近年維持雙位數穩定成長。

北富銀截至2018年底總資產及放款規模居台資銀行排名前3名，淨利成長至新台幣4.5億元，成長達31倍，主要客群為越南台商及越資大型企業，客戶總數達5000戶。未來北富銀將跨足消金版圖，切入個人房信貸等消金業務。（編輯：郭萍英）1080224