智慧手機銷售停滯 蘋果慘跌但華為勁揚

（中央社記者江明晏台北25日電）Gartner統計，2018年第4季全球智慧型手機對終端使用者銷售量成長停滯，年增僅0.1%，蘋果跌幅最大，華為逆勢成長37.6%。

根據國際研究暨顧問機構Gartner統計，2018年第4季全球智慧型手機對終端使用者銷售量成長停滯，而與2017年第4季相比僅增加0.1%，總計4.084億支。蘋果第4季下跌11.8%，經歷自2016年第一季以來最大的跌幅。

Gartner資深研究總監古普塔(Anshul Gupta)表示，2018年第4季全球市場對入門款和中價位智慧型手機的需求依然強勁，但在高階智慧型手機市場持續趨緩。創新速度變慢和價格上揚，使消費者暫不考慮更換高階智慧型手機，因此2018年第4季市場成長持平。

2018年度全球智慧型手機銷售量較前一年成長1.2%，達16億支。全年來看，以北美、成熟亞太地區（澳洲、紐西蘭、新加坡及南韓）和大中華地區跌幅最大，分別為6.8%、3.4%和3.0%。古普塔指出，在成熟市場，智慧型手機需求主要仰賴三星、蘋果和華為這前三大品牌旗艦機種的號召力，但前兩者的銷售量在2018年都呈現下滑趨勢。

2018年第4季前五大智慧型手機廠商中，蘋果的表現最為疲弱，iPhone銷售量為6450萬支，較一年前下滑11.8%，2018年度iPhone銷售量只有2.09億支，較2017年下滑2.7%；三星位居龍頭，但2018年第4季銷售7078萬支，下滑了4.4%，2018年三星智慧型手機銷售2.95億支，下滑8.2%。

2018年第4季，華為賣出超過6040萬支智慧型手機，在全球前5大智慧型手機廠商中成長最為強勁，年增37.6%，全年銷售達2.02億支，年增34.6%。

OPPO和小米在去年第4季分別銷售3158.9萬支以及2784.3萬支，年增23%，年減1.2%；累計全年分別銷售1.18億支而年增5.3%、1.22億支而年增37%，小米並超車OPPO為市場第4品牌。（編輯：郭萍英）1080225