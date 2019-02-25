閎暉去年每股虧0.19元 擬減資6成

（中央社記者江明晏台北25日電）閎暉實業去年每股稅後虧損為0.19元，董事會今天通過減資，減資金額總計新台幣約11.94億元，減資比率約66%，減資後股本6億元，預計每股退還股款現金約6.6552167元。

閎暉實業董事會今天通過減資，為活化股東資金運用及透過調整資本結構，提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額總計約11.94億元，消除1億1938萬3816股份，減資比率66.552167%，減資後股本6億元。

閎暉指出，依公司目前已發行股份總數計算，預計每股退還股款現金約6.6552167元；每仟股換發約334.47833股，本決議案提請股東常會通過並經主管機關同意後，再依相關法令程序實施。

閎暉今天董事會承認去年度財報，全球合併營收為22.51億元，稅後淨損為3400萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後虧損為0.19元。閎暉指出，去年度整體營收較2017年略減1.48%；稅後淨損較前一年縮小58%，董事會並通過於6月12日召開股東會。

閎暉表示，過去專精於手機按鍵以及汽車零組件，但2013年來因觸控手機盛行，手機按鍵需求減少，閎暉朝向跨產業產品應用轉型，研發將整合橡膠、塑膠、光學等機構件的核心技術工藝擴展到非手機領域，同時針對既有汽車零組件投入新技術開發。

機構整合元件方面，閎暉指出，除了維持傳統的手機按鍵及遊戲機產品，也拓展應用在跨產業新產品的智慧鎖模組、網通、智慧手錶等新領域，汽車零組件除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發新產品應用在3D玻璃車用鑰匙、汽車內裝玻璃，並研發內裝機構新技術。（編輯：楊凱翔）1080225