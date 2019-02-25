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壽險盼增第二桶金抵匯損 顧立雄：尚不急迫

最新更新：2019/02/25 22:32

（中央社記者邱柏勝台北25日電）壽險業者爭取透過增提其他準備金沖抵匯損，遭金管會拒絕。金管會主委顧立雄今天表示，去年壽險業匯損主要是股匯債「三殺」，今年應該會好很多，因此動用其他準備金「尚無急迫性」。

去年壽險業匯兌成本來到新台幣2309億元，創歷史新高紀錄，為降低避險成本，壽險公會日前向金管會爭取借用不動產增值準備金、死利差互抵準備金等，作為外匯準備金的「第二桶金」，但已遭金管會拒絕。

顧立雄今天晚上出席保險發展事業中心春酒活動，會前接受媒體訪問時指出，去年壽險業匯兌成本雖高，但整體保險業仍賺了近千億元，而去年壽險業之所以匯兌成本創高，主因在於去年10月後全球金融市場出現股匯債「三殺」的情況，今年到目前為止相對「還好」，「沒有像去年10月以來讓大家嚇一跳」，因此增提其他準備金作為外匯準備金第二桶金的「急迫性」不存在。

而金管會保險局今年1月底發布新的外匯價格變動準備金應注意事項，已同意壽險業在避險成本達2%以上時，可提高每月固定提存比率，因此各壽險公司可自行增提。

顧立雄表示，壽險業要健全經營，本應進行避險，若不避險恐馬上面臨匯損，至於準備金則是充實的概念，不能替代壽險業的實際匯損，以此來看，金管會目前的措施已經足夠壽險業者因應。

另外，針對台灣保險業淨值比過低問題，顧立雄表示，金管會將建立監測指標。目前保險法雖訂有法定資本適足率200%規定，但只是基本的指標，而淨值比可作為「輔佐性」指標，若發現保險業公司淨值比惡化到令金管會有「不安」的情況，就會要求保險業進行增資，尤其是增加普通股權益比重。（編輯：楊凱翔）1080225

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