金管會放寬 單一基金投資陸股上限可永久為40%

（中央社記者邱柏勝台北26日電）為提高境外基金擴大在台資產管理規模誘因，金管會修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，境外基金投資陸股上限為40%的優惠，除原本以1年為期外，新增「單一」基金投資陸股上限可永久放寬為40%。

為擴大台股基金規模，金管會實施「鼓勵境外基金深耕計畫」，符合相關條件的境外基金機構，可適用優惠措施。其中一項優惠措施，是放寬境外基金投資陸股總金額的上限，為該境外基金淨資產價值的40%。

但有境外基金業者反應，若今年符合深耕計畫的優惠資格，但明年被取消優惠資格，當投資陸股已達40%，則旗下各檔基金都必須下架，恐對業務造成影響。因此向金管會提出建議，希望能指定單一檔基金投資陸股上限，可永久放寬為資產價值的40%。

為此，金管會修正鼓勵境外基金深耕計畫，境外基金投資陸股上限為資產價值40%的優惠，除原本以1年為期外，新增「單一」基金投資陸股上限可永久放寬為40%，讓基金業者可以二擇一。

金管會2013年起推動「鼓勵境外基金深耕計畫」，強化境外基金機構對台灣資產管理人才的培育。符合深耕計畫一定條件的業者，可適用各項優惠措施，包含可允許引進新類型境外基金、放寬境外基金陸股總金額上限為該境外基金淨資產價值的40%等，總共有7大項，但業者最多只可選擇2項。

根據金管會資料，去年有聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等7家資產管理集團符合資格。上述業者自去年10月起的1年期間，可享有優惠措施。（編輯：黃國倫）1080226