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景凱與上海恒翼簽署新藥授權合約

最新更新：2019/03/02 18:05

（中央社記者韓婷婷台北2日電）景凱與恒翼生物醫藥科技(上海) 簽署JKB-122新藥獨家授權亞洲市場開發與商業化及JKB-133新藥臨床前共同開發合約，景凱將獲得200萬美元授權簽約金。

景凱公告，這項新藥授權合約將獲得簽約金200萬美元，恒翼生物醫藥將於簽約後45天內支付及最高達2400萬美元的里程碑金以及依銷售淨額分層收取的權利金。

雙方並約定由景凱協助統籌按照國際多中心方式開展第II期和第III期臨床研究，恒翼生物醫藥負責實施和管理亞洲區的臨床研究工作，負擔此項目在亞洲區的臨床研究費用與藥品註冊相關費用，並於獲得批准上市後，負責該項目在亞洲區的商業化推廣。

景凱公告表示，恒翼生物醫藥是一家生物製藥公司，專注於開發及商業化創新自主免疫、消化道和中樞神經系統疾病治療的藥物，以滿足中國和全球相關疾病治療的迫切需求。

恒翼生物醫藥為深圳證交所掛牌公司杭州泰格醫藥科技轉投資公司，杭州泰格醫藥為醫藥及醫療器械產品的研究開發提供專業臨床研究服務，業務範圍主要包括I至IV期臨床試驗技術服務、資料管理及統計分析、註冊申報、臨床試驗患者招募、SMO服務、醫學檢測服務、醫學資料翻譯、醫學影像診斷服務和培訓服務。

杭州泰格醫藥集團2018年1至9月營業收入約人民幣15.94億，2018年全年淨盈利超過人民幣4.5億。（編輯：楊玫寧）1080302

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