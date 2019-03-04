欣銓今年逐季看佳 擴大電動車通訊5G應用

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）IC晶圓測試廠欣銓去年營收、獲利和每股純益均創歷史新高。展望今年欣銓看佳下半年，今年可望逐季好轉，持續擴大發展電動車、通訊、5G等領域應用。

欣銓今天下午舉行線上法人說明會。展望今年，欣銓發言人顧尚偉指出，上半年不確定性仍高，需觀察美中談判因素，不確定性對經濟影響可能延長，市場仍相信下半年發展會比上半年好。

從應用來看，顧尚偉指出，欣銓持續深耕車用領域，今年微控制器（MCU）、車用以及安控仍是成長主要動能。

欣銓總經理張季明預期，目前觀察，今年營運目標逐季好轉，前兩季營運較淡，下半年看佳。他指出，儘管美中貿易摩擦仍影響消費信心，不過半導體及IC應用需求仍然存在，目前看來，消費信心不足的狀況，將隨情勢逐漸明朗而回升。

觀察車用領域，張季明表示，未來電動車對半導體的需求比重將持續增加，未來會在車用人工智慧系統單晶片（SoC）、電源管理IC等兩大領域，擴大影響力及競爭力，並以車用作為重要領域。欣銓將針對電動車、通訊、5G等領域擴大發展。

在中國大陸南京廠布局，張季明表示，受美中貿易戰影響，今年首季產出可能下滑，上半年狀況不會太好，力拚下半年成長。

在資本支出部分，顧尚偉指出，需觀察景氣變化，考量不確定性，今年預算初期規劃新台幣20億元之內。

法人問及併購計畫，張季明指出，除了未來自身營運成長可期，若未來3年到5年有好的併購機會，也不會錯過。

從去年第4季來看，欣銓去年第4季合併營收新台幣21.92億元，較去年第3季22.91億元減少4.3%，比前年同期21.05億元年增4.1%。欣銓去年第4季歸屬母公司業主淨利4.27億元，較去年第3季淨利4.52億元減少5.5%，較前年同期3.9億元年增9.5%。去年第4季每股稅後盈餘0.92元，略遜於去年第3季EPS 0.96元，略優於前年同期EPS 0.83元。

從去年全年來看，欣銓去年合併營收84.44億元，較前年78.6億元增加7.4%；去年歸屬母公司業主淨利15.49億元，較前年12.77億元增加21.3%，去年每股稅後盈餘3.31元，優於前年EPS 2.73元。欣銓指出，去年營收、獲利和每股純益，均創歷史新高。

欣銓日前董事會決議擬盈餘分配現金股利每股1.6元，若以去年每股EPS 3.31元來看，盈餘配發率約48.33%。（編輯：林沂鋒）1080304