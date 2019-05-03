台北紡織展春季商洽會 拓多元領域買家

（中央社記者韋樞台北3日電）紡拓會率國內數十家紡織業參與「2019年台北紡織展春季採購洽談會」，紡拓會今年除邀請戶外和運動服裝品牌外，更力邀自行車、狩獵等不同領域買家，2天商洽會成功帶動200場對談。

由經濟部國際貿易局支持，紡拓會執行的台北紡織展(TITAS)「2019年春季採購洽談會」，於4月30日在台北長榮桂冠酒店圓滿結束。台北紡織展團隊每年均派員赴海外邀請知名國際品牌來台，持續建構TITAS成為深化台灣參展商和國際品牌接軌的採購平台，立穩台灣在全球紡織品的國際布局。

紡拓會統計，今年為期兩天的春季商洽會，共有來自7個國家、16個國際品牌，與會的TITAS參展商近90家，共進行超過200場的一對一洽談。

紡拓會表示，商洽會往年都是以傳統戶外及運動服裝品牌為主，但今年特別邀請不同專業領域的買家，如自行車、狩獵、高爾夫球、工作服、休閒鞋、嬰兒車及用品等。

洽邀來台的品牌包括美國戶外與運動休閒品牌商ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS、戶外狩獵品牌BASS PR O及CABELA'S、工作服及戶外時尚品牌CARHARTT、高爾夫球服裝CUTTER & BUCK、加拿大自行車及三鐵服裝品牌LOUIS GARNEAU、英國極具影響力的戶外運動品牌MOUNTAIN EQUIPMENT、SPRAYWAY、戶外羽絨服RAB及登山背包LOWE ALPINE、運動服裝DIAMOND ICON等。

與會的台灣紡織業廠商如福懋、力鵬、儒鴻、台灣百和、尚益、延陵、明興、洪裕、纖宇、三洋、菁華、宜進、崇躍、興采、大統新、弘裕、京澔、佳和、東肯、美立信、詠祥及福鈺等。

紡拓會強調，這次品牌商採購重點著重在結合運動、專業戶外用、休閒與時尚機能的智慧生活紡織品；循環經濟的海洋回收紗跑步鞋和回收再製運動球衣紡品，有效改善染色廢水、不使用化學藥劑、減少對環境衝擊的新製程環保用紡織品，以及防水透濕機能保暖多功能創新科技應用紡織品等。

今年秋季採購洽談會預計在10月7日到9日TITAS展期間舉行。（編輯：張均懋）1080503