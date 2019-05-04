半導體景氣好轉等下半年 貿易戰受關注

（中央社記者張建中新竹4日電）半導體供應鏈持續調節庫存，第2季產業景氣依然低迷，僅少數廠商第2季業績得以較顯著成長，業者多期待下半年景氣可望大幅好轉，美中貿易戰發展仍是各界關注焦點。

台積電、聯電與聯發科等重量級半導體廠已陸續召開法人說明會，IC設計廠聯發科第2季營運展望樂觀，預期季營收可望季增13%至21%。

聯發科第2季包括智慧手機、平板電腦晶片、物聯網、電源管理晶片與特殊應用晶片(ASIC)的行動運算平台及成長型產品可望同步成長2位數百分點，是聯發科第2季業績成長不亞於往年季節性水準的主要動力。

受惠智慧手機需求回溫，聯電網路及顯示器客戶需求也趨於熱絡，第2季晶圓出貨量可望季增6%至7%，產品平均售價也將拉升3%，估計第2季營收將季增9%至10%。

只是聯發科與聯電算是特例，台積電指出，在第1季遞延出貨的晶圓補出貨挹注，第2季營收才可望達75.5億至76.5億美元，季增7%，若排除遞延出貨的影響，第2季業績將僅較第1季持平表現，經濟因素與手機季節性因素依然存在。

世界先進表示，客戶庫存去化較預期緩慢，第2季營運展望保守，業績將不增反減，季營收約新台幣64億至68億元，季減1.5%至7.3%。

半導體產業景氣將於今年上半年落底，已成業界普遍共識，業者並期待下半年景氣可望大幅好轉。如南亞科即預期，第2季動態隨機存取記憶體(DRAM)價格仍將持續走跌，只是跌幅可望縮小，第3季傳統旺季來臨，市場供需將可趨於平衡。

記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求也說，第2季編碼型快閃記憶體(NOR Flash)還是會跌價，下半年若美中貿易談判能夠達成協議，NOR Flash市況可望好轉。（編輯：趙蔚蘭）1080504