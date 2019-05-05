大立光4月營收50.09億大跳升 年增44%

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光受惠來自各個區域非蘋陣營手機鏡頭的拉貨帶動，4月營收跳二階，衝上50億關卡，來到新台幣50.09億元，年增44%，月增28%，超乎預期，預估5月營收不會比4月差。

大立光表示，4月營收動能較強勁，主要是來自各個區域的客人有需求，包括舊機跟新機的拉貨都有，至於5月營收，維持日前法說會執行長林恩平預估，看起來不會比4月差。

在多鏡頭加上新客戶加持挹注下，大立光累計今年前4月營收148.32億元，較去年同期成長20%，表現超乎法人預期。

從產品別分布觀察，2000萬畫素以上產品占比達到20%至30%，1000萬至2000萬素產品占50%至60%，800萬畫素占10%至20%，其他占0至10%。

大立光第1季營收98.23億元，年增11%，季減21%；營業毛利63.1億元，年增12%，毛利率64.24%，年增0.84個百分點，季減5.2個百分點，略低於市場預估，稅後盈餘50.53億元，年增26%，EPS為37.68元，優於去年度的29.96元。（編輯：林興盟）1080505