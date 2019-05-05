台積電：與綠電廠或政府合作 加速推動綠能

（中央社記者韓婷婷台北5日電）因應蘋果要求供應鏈全數以潔淨能源生產，台積電決定擴大採購綠電，但日前傳出業者「有電賣不得」，台積電表示，會透過與太陽能等綠電廠或政府合作的方式加速推動綠能。

蘋果公司（APPLE）日前公布「潔淨能源供應商」計畫，供應iPhone處理器晶片的台積電也首度加入，承諾100%使用潔淨能源生產蘋果產品。台積電為蘋果所生產的晶片，將全數採用綠電。

台積電將在南科台南園區進行新台幣6000億元3奈米建廠投資計畫，預計2020年動工興建，2023年量產。台積電在南科3奈米廠環評時，承諾將使用20%綠電。台積電為了預計2023年投產的台積電南科3奈米廠、以及蘋果供應鏈要求，近期正積極「找電」中。

台積電表示，在綠電來源上會採取積極態度，除了自建太陽能發電外，會透過與太陽能等綠電廠或政府合作的方式加速推動綠能。

台積電表示，希望透過更環保的綠色工廠、綠色製造和綠色供應鏈期以最有效率的方式善用這些資源。自2016年起至2018年，台積電創新的節能措施共計節電超過9億度，至2025年目標節電量則為28億度。（編輯：蘇龍麒）1080505