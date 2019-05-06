川普威脅對中加徵關稅 亞股全倒滬股跌逾5%

（中央社香港6日綜合外電報導）美國總統川普不滿美中貿易談判進度緩慢，威脅本週將對價值2000億美元中國貨加徵關稅，亞洲股市聞訊全倒，其中上海股市收盤重挫超過5%。

川普透過推特說，過去10個月來，中國高達500億美元的高科技商品已向美國支付25%關稅，其他2000億美元商品也被課徵10%懲罰性關稅…這些已經被課徵10%懲罰性關稅的商品，從10日起稅率將提高到25%。

川普推文還說，與中國的貿易協商仍持續進行，但進度「太慢了」，因為中國試圖重新談判。他最後說：「不行！」

中國貿易代表團本週將前往美國展開新一輪談判，但川普的推文已對美中新一輪談判投下陰影。

外匯交易商萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「川普今天早上用牛刀殺雞，交易員和投資人本週可能只想到『貿易談判』這4個字而已。」

香港恆生指數收盤重挫871.73點，跌幅深達2.90%，來到29209.82點；上證綜合指數收盤大跌171.87點，跌幅達5.58%，來到2906.46點；深證綜合指數收盤重挫120.79點，或7.38%，來到1515.80點。

至於其他亞洲股市，新加坡股市收盤跌101.67點，跌幅達3.00%，來到3290.62點；澳洲股市收跌52.08點，或0.82%，來到6283.72點。日本和南韓股市今天適逢國定假日休市。

高盛（Goldman Sachs）亞太首席經濟師狄爾頓（Andrew Tilton）接受彭博電視訪問時說，不少投資人現在都暫時擱置交易。市場原先的訂價是假設美中將達成協議，關稅不再升高，且成長展望真的有好轉。

狄爾頓說，但川普的威脅令人憂心倘若加徵關稅，以及不確定性衝擊未來投資，將對成長帶來重大打擊。

人民幣兌美元一度貶1.3%，創3年多來最大貶幅，隨後貶幅稍微縮減。

瑞穗銀行（Mizuho Bank）資深外匯分析師張墾表示，投資人重新反映貿易戰風險時，仍將看空人民幣，這項新發展是之前正向進展的逆轉。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一） 1080506