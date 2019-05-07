太陽能轉機題材發酵 族群股價齊揚

（中央社記者張建中新竹7日電）太陽能廠營運紛紛好轉，元晶第1季轉虧為盈，每股純益新台幣0.06元，茂迪第1季虧損減少超過6成。在營運轉機題材發酵下，太陽能族群今天股價齊揚。

在經歷去年產業不景氣洗禮後，國內太陽能廠營運轉型成效逐步顯現；其中，元晶衝刺國內模組市場，第1季受惠國內太陽能系統安裝市場大幅成長，加上屏東大模組廠規模經濟效益發酵，營運順利轉虧為盈，每股純益0.06元，終止連續10季虧損。

安集受惠太陽能電廠規模擴大，及太陽能模組銷售暢旺，第1季稅後淨利達5789萬元，年增64.46%，創歷年同期新高紀錄，每股純益0.61元。

茂迪雖然第1季營運持續虧損，不過，在精實管理策略奏效下，第1季歸屬母公司淨損3.78億元，虧損金額年減64.59%，每股虧損0.7元。

聯合再生能源致力拓展太陽能模組與系統業務，在美洲專案模組開始出貨及系統相關業績成長，4月營收突破20億元關卡，達20.3億元，創3年新高；前4月營收63.26億元，年增89.55%。

在市場買盤積極湧入下，太陽能族群今天股價齊揚，其中，元晶股價一度達6.76元，漲幅達4.8%；安集股價一度達26.8元，漲幅約5.72%。

茂迪股價一度達8.8元，漲幅約4.63%；聯合再生能源股價一度達11元，漲幅達9.45%。國碩股價更一度強攻漲停，達6.68元。（編輯：郭萍英）1080507