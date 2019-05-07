新機助攻 藍天筆電第2季出貨估增兩位數

（中央社記者吳家豪台北7日電）藍天電腦公告第1季合併營收新台幣56.4億元，年增13%；稅後淨利5.02億元，年減48%；每股盈餘0.82元。藍天看好第2季受惠新機種，筆電出貨量將季增兩位數百分比。

藍天筆電第1季出貨29.96萬台，季增10%，年減18%；筆電營收33.6億元，季增15%，年減9%。

藍天指出，第1季是傳統淡季，大幅減低中央處理器（CPU）缺貨影響，加上受惠銷售產品組合優化，電競機種及新產品比重增加，筆電平均單價年增6%；但在客戶拉貨動能不足下，毛利率雖較去年同期增加2個百分點，整體筆電營運表現仍未達預期。

藍天表示，根據研究機構DIGITIMES Research分析，今年第2季儘管英特爾CPU仍有缺口，全球筆電出貨仍預期將季增15%，並出現小幅度年成長。

藍天今年窄邊框螢幕機種出貨，以及搭載英特爾第9代處理器陸續推出，預估在全新系列產品與新平台產品的帶動下，產品平均單價將可望進一步提升，在旺季需求及新機種即將推出的情況下，藍天筆電第2季出貨量可望季增兩位數百分比（10%以上）。

藍天在中國大陸的通路事業群百腦匯今年第1季營收22.43億元，年增77%，其中售樓收入占百腦匯第1季營收的53%。藍天表示，IT商場的經營除了租金收入維持穩定，並有效加強費用控制，營業利益的表現持平。

此外，藍天旗下百貨通路群光廣場今年第1季武漢店及成都店營收合計人民幣11.4億元（約新台幣52億元），較去年同期分別成長12%、7%；群光廣場合併稅後淨利來到人民幣0.64億元，較去年同期成長91%。

藍天表示，新開業一季的群光匯百貨商場汕頭及德州兩店，目前仍屬展店招商的辛苦期，今年第1季認列開辦費用，以致壓縮獲利至人民幣0.4億元。（編輯：鄭雪文）1080507