監理沙盒上路滿週年 金管會設10案申請順利達標

（中央社記者邱柏勝台北7日電）監理沙盒條例上路滿週年，金管會今天公布，已有11件申請案，達成監理沙盒條例上路第1年申請案10件的目標。目前尚未曝光的6件申請案中，3案屬於金融業，3案屬於非金融業。

立法院2017年底三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」（監理沙盒條例），金融監督管理委員會去年4月底公布相關子法，去年5月起開放業者申請，並祭出上路1年申請案要達10件的目標。

根據金管會統計，截至5月初，已有11件申請案，包括1案被否准。而目前已核准的3件沙盒實驗案，其中一個是凱基銀行與中華電信合作的沙盒實驗，中華電信門號持有人即便過去未曾在金融機構留下任何聯徵紀錄，透過中華電信的身份認證機制，仍可在凱基銀行申請信用卡或個人信貸。還有兩件是非金融業者申請的外籍移工跨境匯兌。

至於櫻桃支付的沙盒實驗申請案，目前金管會要求補件中。另外未曝光的6件新申請案中，有3案是金融業、3案非金融業。金融業申請案是銀行、證券、保險業各1件；非金融業申請案則與銀行、證券業務相關。

金管會主委顧立雄今天出席公開場合時透露，凱基銀行與中華電信合作的沙盒實驗案，日前已交評估報告給金管會，他剛剛才看過，看起來進行非常穩健，「沒有什麼太大問題」。

顧立雄表示，凱基銀行所提具的評估報告中，有提到績效、身分驗證與信用模型的建置，針對沒有聯徵紀錄的「信用小白」，透過這樣的信用模型，發現違約率很低，顯見實驗進行相當順利。

顧立雄也說，金管會正研議思考金融業採「試辦」與「進沙盒實驗」雙軌並行的可行性，若屬金融業申請新業務，且不涉及修法，就不需進入沙盒實驗。以凱基銀行與中華電信的沙盒實驗案為例，主要是因為中華電信屬非金融業，因此必須進入沙盒，若凱基銀行未來自己要辦理，且這項業務本來就不在被禁止的範圍，當出了沙盒後，凱基銀行就可以新增這項業務。（編輯：林孟汝）1080507