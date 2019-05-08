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新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

最新更新：2019/05/08 15:09

（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司（Apple）2019年新款iPad Air、iPad mini平板電腦今天在台灣官網開賣，根據記者實測，下單後最快到貨時間為5月14日，外界預期將為相關蘋果供應鏈增添利多。

蘋果今年3月推出新款iPad Air和iPad mini平板電腦，螢幕分別為10.5吋和7.9吋。蘋果表示，兩款新產品都配備先進的前置和後置攝影機，能拍攝1080P高解析度影片，且低光源下的攝影表現也更佳。

蘋果以往都在下半年升級iPad產品系列。這次蘋果也針對新款iPad推出Apple Pencil觸控筆支援功能，能在平板電腦上畫畫、書寫和修改照片。

知名拆解網站iFixit拆解蘋果新款iPad Air和iPad mini指出，高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY的時脈控制器DP815獲新iPad mini採用，另一時脈控制器DP825也獲新iPad Air採用。

譜瑞-KY今年第1季受惠蘋果推出新款平板電腦，單季營收將維持在8800萬至9700萬美元水準，將較去年同期成長約9%至20%。（編輯：楊玫寧）1080508

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