回應企業需求 中小信保基金手續費調降

（中央社記者廖禹揚台北9日電）回應產業建議，經濟部表示，中小信保基金常董會議已通過保證手續費調降案，即日起最低費率從0.5%降為0.375%，並加碼推出中小企業千億融資保證專案。

行政院長蘇貞昌4月25日與中小企業座談，中華民國全國中小企業總會理事長李育家建議調降中小企業信用保證基金的保證手續費，減輕中小企業貸款負擔，蘇貞昌當時表示，政府要大力幫助中小企業，政府不需要賺錢，信保基金手續費「能怎麼喬，就來喬」。

經濟部今天發布新聞稿表示，中小企業信用保證基金常董會議已通過保證手續費調降案，自即日起保證手續費年費率區間將調降0.125個百分點，即最低保證手續費率將從0.5%降為0.375%，以進一步減輕中小企業運用信用保證機制之財務負擔。

此外，為協助新創、微型等中小企業升級、轉型、接班，並順利自金融機構取得營運所需資金，信保基金同步加碼推出「中小企業千億融資保證專案」，包括「小額貸款擴大保證措施」及「批次保證擴大保證措施」，即日起開辦至109年底，針對實收資本額在3000萬元以下的中小企業及僅辦理稅籍登記的營利事業，提供優惠融資保證，並加速保證作業，以當日核保為原則。

對此，李育家也透過新聞稿回應，認為「這個政策讓中小企業有感，我們表示全面支持與肯定」。李育家表示，信保基金推出的最新方案，預估將協助超過5萬家中小企業自金融機構取得總額約1000億元的融資。這個政策讓微型、新創事業無後顧之憂、更能安心打拚出頭天。

除了肯定行政院的果決與效率、經濟部中小企業處與信保基金的快速核准推動，李育家也呼籲政府相關單位傾聽中小企業心聲，及時解決中小企業困難，落實蘇貞昌政策及執行力，並樂見未來推出更多有感政策，讓中小企業擁有茁壯的本錢，和政府一起努力拚經濟。

經濟部說明，「小額貸款擴大保證措施」對單一事業保證融資額度最高600萬元，提供最低8成保證成數，如授信總額度在50萬元以下者，加碼保證成數一律為9.5成，保證手續費以0.375%計收。

「批次保證擴大保證措施」則對同一金融機構提供單一事業最高600萬元融資額度，提高金融機構代償上限計提率為3%，保證手續費年費率以0.25%計收，屬批保卓越獎得獎金融機構，保證手續費年費率以0.15%計收，金融機構申請代位清償案件將從速代償。

經濟部指出，中小信保基金自92年改隸經濟部以來，大力協助擔保品不足或缺乏擔保品的中小企業取得銀行融資，近來每年協助企業取得約1.3兆元融資，穩定約135萬個就業機會。未來配合調降手續費、提高保證成數，持續支持中小企業改善融資問題，協助中小企業發展。（編輯：林沂鋒）1080509