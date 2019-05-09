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理專監守自盜頻傳 金管會7年開罰17家銀行8600萬

最新更新：2019/05/09 19:15

（中央社記者邱柏勝台北9日電）銀行理專監守自盜案層出不窮。據金管會統計，2012年至今已對17家銀行、24件理專涉嫌挪用客戶資金的案件開罰，罰鍰金額新台幣8600萬元，且涉案理專都被解職，5年內不得回任金融業。

華南銀行某分行張姓行員10年來挪用客戶存款上億元，華南銀內部調查後主動通報金融監督管理委員會與檢調，台北地檢署已聲押張女與其共犯。華南銀行並表示，後續會全面加強落實內稽內控。

銀行理專挪用客戶資金案頻傳，也引發立委關注。國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會上質詢金管會主委顧立雄，針對華南銀理專挪用客戶資金案，質疑銀行未做好內稽內控，金管會未落實金檢，並認為金管會對銀行的處分過輕，應該重罰，例如被挪用多少錢，就乘上10倍。

顧立雄表示，銀行理專監守自盜，是金管會非常重視的問題，為此金管會日前也發函銀行公會，要求各銀行就人事、牽制原則與內稽內控等3方面強化管理。若相關規定未到位，金管會就會進行金檢，若銀行依然對金管會要求「置若罔聞」，就會重罰。

金管會晚間也公布自2012年來銀行理專挪用客戶資金的案件數與裁罰金額。總計有17家銀行、24位理專涉嫌挪用客戶資金，共開罰8600萬元，其中以高雄銀行的4件、1400萬元罰鍰最多，土地銀行則有3件、罰鍰700萬元；渣打銀行則有2件、罰鍰900萬元。北富銀也有2件、罰鍰600萬元。

金管會表示，涉案理專已依銀行法規定予以解職，5年內不得回任金融業。（編輯：林孟汝）1080509

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