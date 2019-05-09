台日租稅協定免雙重課稅 企業卻常犯兩大錯誤

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）台日租稅協定生效兩年多，安侯建業（KPMG）觀察，實務上，忘記事先申請稅負減免、混淆營業利潤及權利金所得性質，為兩大常見錯誤，提醒企業多加留意。

安侯建業稅務投資部執業會計師陳彩凰說，台日租稅協定2017年1月1日生效，其中避免雙重課稅的機制，使不少在台日商得以降低營運稅負．不過也提醒，實務上企業似乎常犯兩大類錯誤，以致影響協定效益。

第一類常犯錯誤是忘記事先提出減免稅申請。正確做法是，日商在台營業利潤想適用租稅協定免稅，必須先向台灣稅捐稽徵機關申請核准減免所得稅，如果在取得核准前，給付人就將款項付給日商，那在給付時得先扣繳20%稅款，待取得核准後再申請退稅。

過去曾發生，有些給付人誤以為日商免申請就可適用租稅協定免稅，導致在給付時未依規定扣繳20%，即使日商事後已取得免稅核准，但給付人還是會因未盡扣繳義務而被按次處罰。

第二類常犯錯誤是所得性質的認定。安侯建業稅務投資部經理周有志說，根據台日租稅協定規定，「權利金」的定義為因使用或有權使用專利權、商標權、著作權、秘密配方等所給付的金額，而「營業利潤」是指企業從事營業所賺得的利潤，混淆兩者將導致稅負差異。

根據租稅協定，如果屬於營業利潤則可以免稅，但權利金所得則要按上限稅率10%扣繳。實務上就有在台日商就資訊系統技術費用，向國稅局申請營業利潤免稅，但主管機關核定時，判定該筆費用性質更接近權利金，最終還是只能獲得部分核准，無法整筆都視為營業利潤免稅。

建議企業想利用租稅協定前，可先就自身情形與相關專家討論，例如釐清所得性質、了解當地規定等，並提前準備完整證明單據或文件，以利在主管機關有疑義時能立即提出完整說明，降低適用上的不確定性。（編輯：林孟汝）1080509