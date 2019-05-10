傳可口可樂在法撒錢近3億 力保有利研究結果

（中央社巴黎9日綜合外電報導）世界報（Le Monde）今天在頭版報導，美國飲料業巨擘可口可樂在法國前後付出超過800萬歐元（約新台幣2億8000萬元），以影響專業研究結論，確保不會對其產品銷售造成負面影響。

報導指出，可口可樂期望藉金錢戰術確保研究結論足以轉移公眾焦點、淡化含糖飲料對健康的危害。

「可口可樂支付超過800萬歐元給專家，以及各類醫學、運動和活動規劃組織。」資金名目屬於公關或贊助，但絕非名副其實的科學研究。

事實上，紐約時報（The New York Times）2015年即曾報導，可口可樂以金錢力挺宣稱「多運動較減少卡路里攝取有助預防過胖」的研究者。

礙於報導引發的輿論壓力，可口可樂承諾提高公司營運透明度，並在官方網站上公告它資助的美國專家和活動。

2016年，可口可樂迫於食品觀察組織（Foodwatch）施壓，在法國比照美國前例辦理，公告贊助資金流向。世界報對相關資料做了深入分析。

報導指出，一如在美國，可口可樂在法國投入大筆金錢企圖影響專業人士和組織，為的是「讓大眾忘記消費其飲品的風險」。（譯者：陳韻聿/核稿：陳政一）1080510