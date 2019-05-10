美中貿易戰 德媒：歐美應站在同一陣線

（中央社記者林育立柏林10日專電）美中貿易戰升溫，德國媒體評論，中國加入世界貿易組織（WTO）18年，卻不願接受公平競爭，建議歐洲與美國站在同一陣線。

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天社論表示，美國總統川普（Donald Trump）手段粗魯，不僅奚落盟邦，也讓金融市場和國際局勢動盪不安，但他對中國的要求卻是合理的，歐洲應該與美國站在同一陣線對抗中國。

這篇社論表示，中國剛加入世界貿易組織時的確有所進步，但最近進步緩慢、甚至倒退。從不願加入政府採購協定、企業被迫將數據儲存在中國等世貿組織的批評來看，中國只想利用開放市場的好處，卻不願接受公平的競爭。

中華人民共和國於2001年12月加入世界貿易組織。

最近，歐洲聯盟（EU）才在世貿組織提起訴訟，指責中國強制外國企業移轉技術。歐盟發動的反傾銷稅，也有3/4是針對中國的。

社論認為，沒有一國像中國一樣，如此粗暴地利用低價扭曲競爭。德國、法國的看法與美國沒什麼不同，摧毀自由貿易的是北京，不是華府。

中華人民共和國主席習近平大力推動的「一帶一路」基礎建設計畫，也在歐洲敲響警鐘。

社論表示，中國企圖繞過歐盟，將歐洲的17個國家綁在一帶一路上，卻從不公開接下來興建與併購的計畫。中國也藉機擴大影響力，法國「世界報」（Le Monde）最近才揭露，中國與歐洲媒體合作正面報導一帶一路，企圖取代批評的聲音。

歐盟如今在中國政策上意見不一，可見中國的作法的確有效。

歐洲許多人擔憂，歐盟是川普發動貿易戰的下一個目標，對此德國重要的國際貿易專家、基爾世界經濟研究所（IfW）所長費爾博邁爾（Gabriel Felbermayr）持不同看法。

他在接受商務日報訪問時說，目前看來美中貿易戰還會持續一段時間。對川普來說，同時兼顧兩條戰線太冒險，如果打得太過頭，華爾街也會給他壓力。

費爾博邁爾研判，短期內歐洲還不用擔心，但川普的態度隨時可能變，因此風險也不能完全排除。（編輯：郭中翰）1080510