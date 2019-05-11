退休理財 抓準4大指標趨吉避凶

（中央社記者韓婷婷台北11日電）在退休理財規劃的路上，投資人若不想擔心市場起伏、聯準會利率顛簸及進場時點，挑選債券型基金時，專家建議可善用索提諾比率、信用評等、存續期間、債券布局產業等4大指標。

根據聯合國預估，未來10年內全球65歲的人口將增至38%，台灣2018年正式進入「高齡社會」，預估7年後邁入「超高齡社會」。面對銀色海嘯席捲全球，退休規劃不能等，如何在低利年代找到收益新支點，因應長壽和低利率風險，成為重要投資課題。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，許多人往往把退休規劃和投資理財綁在一起，但其實這兩個規劃應該要分開。不管年長或年輕，有穩定債息的債券部位，以及能提供資本利得的股票部位，都應該要有。

安聯美國短年期高收益債券基金謝佳伶建議，市面上債券商品可依據年期與信評來劃分，若遭遇升息時，一般短年期債券商品雖然較能抵禦利率風險，但由於產品多屬於投資等級，通常收益率偏低，不足以滿足投資人需求。

另一方面，一般高收益債雖然具備高息收益機會，但相對也較容易受到利空事件等信用風險的影響。所以，若能在「短年期」與「高收益債」當中取得平衡，深度發掘兼具低利率敏感度、同時具備較高收益機會的投資標的，並以保護優先，減少受市場起伏影響的商品，反而更易滿足退休規劃的需求。

謝佳伶表示，投資人可善用索提諾比率、信用評等、存續期間、債券布局產業等4大指標。

索提諾比率：該比率愈高、代表遭遇利空時更為抗跌。挑索提諾比率高的，可以有效幫助檢視及管理投資組合下檔風險。

信用評等：挑BB~B以上等級，相對抗跌、波動度較低。

存續期間：挑短的有助緩和利率變化影響程度。一般債券資產所遇到的利率風險，可用存續期間來衡量，即每單位利率變動對債券價格變化百分比；存續期愈高，受到利率變化的影響程度愈高。建議尋找存續期較低（譬如介於1到3年）、也就是利率敏感度較低的公司。

布局產業：挑低景氣循環公司，較不受景氣循環起伏影響，收益機會相對穩健。

元大投信董事長劉宗聖指出，台灣民眾近年在投資理財標的方面，過往可能習慣重押單一投資標的，但現在已慢慢接受資產配置概念，退休理財最重要的不僅是單一產品投資，而是投資組合的建置。

劉宗聖表示，今年5月開始，投資單一ETF的連結基金問市後，未來所有的ETF均可藉由連結基金化身為共同基金，在電子平台上進行組合式的交易，可作為中長期退休解決方案的選擇。（編輯：郭萍英）1080511