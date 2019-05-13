股利所得該合併或分開計稅 專家建議留意4要點

（中央社記者邱柏勝台北13日電）台股平均殖利率約4%，穩健型投資人推崇存股收息。證券業者提醒，今年報稅時股利雖可採合併計稅或分開計稅二擇一，但高所得者採分開計稅不一定有利，必須留意4大要點。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，個人居住者股東，自民國107年起獲配股利，報稅方式可就合併計稅或分開計稅兩方式中擇優適用。採合併計稅者，適用累計稅率，另按股利所得的8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶以新台幣8萬元為限，可用以抵減其應納稅額。

至於採分開計稅者，股利所得按28%的固定稅率分開計稅，再與其他各類所得計算的應納稅額合併報繳。

陳秋蘭表示，採合併計稅者須注意兩要點，首先，所得總額可以減除免稅額、扣除額或者基本生活費差額等項，因此股利所得稅率可能低至0%，也可能高至40%，差異極大。

其次，以限額8萬元的鼓勵抵減稅額來說，除以8.5%後得出94萬1171元，意即股利在94萬1171元以內，都可以享有抵減稅額，但超過這個金額的股利，就無法帶來更多的可抵減稅額，因此存股族需注意自己去年領到的股利有多少。

另外，陳秋蘭表示，若採分開計稅，也有兩點需注意，首先，採分開計稅者不能享受最高8萬元的可抵減稅額；其次，分開計稅是以股利總數乘上28%固定稅率，不管領多少股利，都須繳28%的稅，綜所稅中的免稅額、各項扣除額等，都不能拿來作為減項。

這代表，如果納稅義務人的所有扣免額，減除股利以外的所得後還有剩餘，也不能拿來作為股利所得的減項，也就浪費了。

富邦證券提醒，稅率20%以下者，一般採合併計稅較有利。但對高稅率的家庭來說就不一定。例如適用稅率為30%者的股利，若享有8.5%的可抵減稅額，或部分股利在累進稅率計算時課在較低稅率，那就是合併計稅有利。

至於綜所稅稅率級距達40%的民眾，乍看之下似乎該採分開計稅，但除了累進稅率的利益，現行夫妻報稅的方式除合併總所得計算稅額外，還可以就一方薪資或所得來分開計稅，再與他方所得計稅結果合併報繳，所得可以拆分成兩組來計算，未必雙方都是40%的稅率。因此以家戶總所得或總股利的數字來判斷未必精準，不同的所得類別或數字會影響判斷的結果。（編輯：楊凱翔）1080513