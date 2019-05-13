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藥華藥：AOP撤回孤兒藥資格 並非撤藥證

最新更新：2019/05/13 11:50

（中央社記者韓婷婷台北13日電）藥華藥表示，合作夥伴AOP公司撤回以藥華藥的新藥Besremi治療真性紅血球增生症（PV）的孤兒藥認證，僅是撤回孤兒藥資格，不是撤回Besremi藥證，歐洲銷售如期啟動。

藥華藥今天發布新聞稿澄清表示，AOP公司與藥華藥的Besremi藥證（Marketing Authorization）的核准是經由歐盟人體用藥委員會（Committee for Medicinal Products for Human Use，簡稱CHMP）推薦給歐盟執委會（European Commission，簡稱EC）核發。該項藥證於108年2月19日正式核發，歐洲行銷布局多時、銷售如期啟動。

藥華藥說明，AOP的孤兒藥認證於2011年取得，2018年12月委員會審查孤兒藥資格持續性時，建議AOP公司提出更多的數據以維持該項資格。AOP依循諾華公司對Jakavi用於PV疾病孤兒藥認證的處理方式，決定撤回孤兒藥資格。

藥華藥表示，Besremi藥證（MA）的核准是經由歐盟人體用藥委員會（CHMP）推薦給歐盟執委會（EC）核發。撤回孤兒藥認證僅是撤回孤兒藥資格，Besremi行銷藥證完全不受影響，歐洲銷售如期啟動。

藥華藥指出，孤兒藥認證雖確保產品上市後擁有10年的市場專賣權，但因藥華藥擁有此產品的相關專利權至2034年，且公司持續投入該產品研發、申請專利以延長保護。所以AOP公司撤回歐洲PV孤兒藥認證對Besremi銷售完全不造成影響。（編輯：楊凱翔）1080513

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