晶華首季每股賺2.37元 年增逾36%

（中央社記者江明晏台北13日電）晶華國際酒店集團首季財報出爐，每股稅後盈餘為2.37元，優於去年同期的每股1.73元，年增逾36%，主要受惠子公司太魯閣晶英、達美樂、故宮晶華等獲利提高，以及海外麗晶品牌釋股效益。

晶華去年將子公司Regent Hospitality Worldwide（RHW）釋股51%給英國洲際國際酒店集團（IHG），成立雙方合資公司，由IHG負責麗晶品牌的海外市場經營開發。由於晶華對RHW持股降至49%，去年7月起營收不再認列海外Regent，因此營收同期比較下滑；晶華首季營收新台幣16.8億元，比去年同期減少2.3%。

晶華今天召開董事會通過2019年第1季合併財務報表，晶華首季合併稅後淨利為3.05億元，比去年同期增加40.86%，首季每股稅後盈餘為2.37元，比去年同期每股1.73元，增加約36.99%。

晶華說明，稅後淨利比去年同期增加，主要來自子公司太魯閣晶英、達美樂、故宮晶華、Silks International等獲利提高。另外，獲利提升還有來自認列Regent與IHG合資公司RHW部分利益及認列Regent的損失減少，還有回收海外Regent的應收帳款。（編輯：李信寬）1080513