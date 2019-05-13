更多編輯台推薦新聞：
報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看
產經

報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看

【六四專題】重返天安門
兩岸

【六四專題】重返天安門

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄
國際

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投
運動

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
獨家／柯文哲強化國際事務 延攬周台竹入團隊
訊息平台
首頁 / 證券

晶華首季每股賺2.37元 年增逾36%

最新更新：2019/05/13 17:36

（中央社記者江明晏台北13日電）晶華國際酒店集團首季財報出爐，每股稅後盈餘為2.37元，優於去年同期的每股1.73元，年增逾36%，主要受惠子公司太魯閣晶英、達美樂、故宮晶華等獲利提高，以及海外麗晶品牌釋股效益。

晶華去年將子公司Regent Hospitality Worldwide（RHW）釋股51%給英國洲際國際酒店集團（IHG），成立雙方合資公司，由IHG負責麗晶品牌的海外市場經營開發。由於晶華對RHW持股降至49%，去年7月起營收不再認列海外Regent，因此營收同期比較下滑；晶華首季營收新台幣16.8億元，比去年同期減少2.3%。

晶華今天召開董事會通過2019年第1季合併財務報表，晶華首季合併稅後淨利為3.05億元，比去年同期增加40.86%，首季每股稅後盈餘為2.37元，比去年同期每股1.73元，增加約36.99%。

晶華說明，稅後淨利比去年同期增加，主要來自子公司太魯閣晶英、達美樂、故宮晶華、Silks International等獲利提高。另外，獲利提升還有來自認列Regent與IHG合資公司RHW部分利益及認列Regent的損失減少，還有回收海外Regent的應收帳款。（編輯：李信寬）1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報