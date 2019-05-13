高鐵站區土地標售 台南搶手台中流標

（中央社記者韋樞台北13日電）交通部今天標售桃園、新竹、台中、台南共4座高鐵站特定區27筆土地，結果順利標脫20筆土地；其中台南站11筆土地全數標脫，台中站無人投標。商仲說，房市逐漸明朗吸引建商進場。

這次桃園站標脫4筆土地、新竹站標脫5筆土地、台南站標脫11筆，共20筆土地，一共吸引77筆標單，脫標率達74.1%，光是台南的11筆土地就吸引55筆標單，顯見台南站區的土地相當吸引人。

信義全球資產經理王維宏表示，這27筆土地面積約5.8萬坪，雖然位置較多屬於後站，但仍吸引許多企業插旗，包含遠雄建設、華友聯開發、達麗建設、櫻花建設等進場投標。

王維宏指出，桃園站區為4站當中發展最成熟的區域，4筆全部標脫；新竹站區商業區土地開標結果單價優於住宅區，每坪單價約新台幣79萬元到87萬元之間。

王維宏表示，市場購地意願轉強，新竹站、台南站商業區土地成為大型投資案搶插旗的區域；而過去頗受歡迎的台中高鐵站區土地，這次標售的土地位置偏離核心區，且附近較多工廠，周邊發展環境較不佳，尤其中三土地中間有加油站，抗性較多，走向流標下場。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，這次標售熱度大幅提高，主要是各站周邊土地價格盤整沉澱許多，加上硬體的公共建設陸續到位，房市逐漸明朗，滿手資金的建商出手，預計將帶動高鐵周邊建設發展，刺激房市的成長，可望成為今年全台土地買氣的風向球指標。（編輯：蘇志宗）1080513