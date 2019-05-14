愛普認列客訴損失3.42億元 首季每股虧6.24元

（中央社記者張建中台北14日電）記憶體設計廠愛普第1季因認列特殊客訴損失新台幣3.42億元影響，總計淨損4.68億元，每股虧損達6.24元。

愛普下午召開重大訊息記者會，財會處長暨發言人林郁昕表示，日前因特定批次客製產品規格問題造成客訴，經與客戶協商，雙方於5月初達成後續抵付3.42億元客訴金額共識，將分3年期間以貨款折抵等方式抵付。

林郁昕說，愛普在第1季財報中一次提列3.42億元損失，影響每股盈餘減少4.57元；第1季總季淨損4.68億元，每股虧損6.24元，並不影響資金周轉。

展望未來，林郁昕表示，愛普將在現有基礎上繼續轉型，提高產品附加價值，並以專門技術授權與設計服務為另一營運重點，平衡營運風險，增加長期獲利能力

林郁昕指出，愛普將展開組織調整，客製化產品線將以虛擬靜態隨機存取記憶體（PSRAM）為主，服務直接客戶。標準型產品線則降低風險，注重營利，結合技術授權，將產品價值最大化。

設計服務及相關技術授權方面，則著眼於人工智慧等新應用領域，直接帶來現金收入。林郁昕說，愛普將持續專注核心研發技術，強化日常營運作業管理，並進一步調整經營策略，加強風險管控，期能擺脫近期低迷。（編輯：李信寬）1080514