第三接收站工程遭質疑 中油台電：程序合法

（中央社記者潘姿羽台北18日電）桃園市議員質疑台灣中油公司第三座液化天然氣接收站預定地程序不完備即動工，又以鎘土回填，台灣中油與台電同聲表示，程序一切合法，且回填土方均經取樣送驗合格，品質無虞。

台灣中油表示，先期填區5公頃土地是在取得內政部營建署海岸利用管理說明書許可，並於107年11月29日取得經濟部工業局核發的造地施工管理計畫許可，同時完成環評承諾施工前應辦事項後，才在107年12月31日進場施工。

另一期填區8公頃土地，中油指出，同樣是在取得海岸利用管理說明書許可，並於108年3月28日取得造地施工管理計畫許可後，於108年4月1日進場施工。

中油強調，第三接收站計畫都是在取得各項必要許可後，才依法開工，絕對沒有程序不完備就進場動工的情況。

至於市議員質疑大潭電廠運至第三天然氣接收站的土方受到重金屬鎘污染，台電今天也澄清，從台電公司大潭電廠廠區運出的土方，經檢測土壤重金屬鎘含量遠低於土壤污染管制標準，因此第三接收站圍堤造地工程所收受來自電廠的土方，並無受重金屬鎘污染的問題。

台電也說，桃園市政府為監督第三天然氣接收站工程，已成立「桃園市觀塘工業區開發案聯合監督管理計畫」，持續對第三天然氣工程的圍堤造地工程運入土方進行檢測與監督，台電會配合辦理。（編輯：郭萍英）1080518