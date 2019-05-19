有線電視跨區授權爭議延燒 代理商揚言6月斷訊

（中央社記者林孟汝台北19日電）有線電視跨區經營引發低價搶客歪風，也衍生頻道代理商與系統業者授權費爭議，NCC日前召集大豐、凱擘、中嘉與佳訊等相關業者協處，無功而返，部分代理商揚言，若6月前不解決欠費問題，就斷訊。

NCC官員說，系統業者付費給頻道代理商屬於商業行為，NCC只能盡力居中協處，力保消費者收視權益，但調處至今沒有結果，最壞的情況就是雙方對簿公堂。

為打破有線電視「占地為王」、壟斷區域的市場亂象，國家通訊傳播委員會（NCC）於民國102年開放系統業者跨區經營，但剪不亂、理還亂，從104年起，跨區經營的系統業者（MOS）與頻道代理商授權費之爭年年上演、且愈演愈烈。

去年中，國內第二大有線電視系統業者中嘉網路併購案進行期間，大豐有線電視向NCC提出調處，想趁機會讓中嘉妥協，爭取授權費減免，但拖到今年3月，NCC調處多次沒成功。中嘉在5月寄出律師信給大豐，接著凱擘也跟進要求大豐付款。

媒體大亨練台生投資頻道代理商佳訊雖然有收下部分「押金」，但5月就寄出律師函，要求包括大豐等新舊業者，限期6月付費，否則不排除祭出頻道斷訊的強烈手段。

NCC官員說，頻道授權費以「訂戶數」計價，系統業者與代理商爭執焦點，在於「訂戶數」計算方式，為此，公平交易委員會與NCC曾召集業者調處，決議以行政區用戶數15%（MG15）及10%，做為議價的「基本消費」，問題卻沒有解決。

大豐等跨區經營的系統業者認為，已砸鉅資建設網路平台，以行政區用戶數作為頻道授權的基本消費過高，對跨區業者不公平，應以「按實際訂戶數」計價，大豐同時提起行政訴訟救濟，並因此拒付106、107年兩年的授權費數億元，給包括中嘉、凱擘、佳訊等代理商。

業界人士指出，大豐拒絕給付授權費的結果，恐引起其他系統台「跟風」，例如在中南部有50萬戶的台數科已通知頻道代理商，要求今年授權費要打八折。

大豐有線總經理張銘志說，根據公平會決議，MG10%是議價的「基礎」，也就是雙方仍有協商空間，事實上，在NCC調處時，已有部分代理商表示願「退一步」先收部分金額，立場較「硬」的，通常是擁有龐大收視戶的系統台業者兼代理商，「輾壓」小型MSO業者，以掌控市場主導權。（編輯：蘇志宗）1080519