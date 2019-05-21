貿易戰愈演愈烈 台股持續震盪整理

（中央社記者韓婷婷台北21日電）華為(Huawei)手機遭谷歌(Google)終止服務，重擊科技股表現，台股20日雖勉力收紅，但電子類股指數卻率先創2個多月新低，尤其是華為供應鏈更是成為空方標靶。

美股4大指數也在美中貿易戰火愈演愈烈下，全面收黑，道瓊工業指數下跌84.1點、跌幅0.33%、收在25679.9點，NASDAQ指數下跌113.91點、跌幅1.46%、收在7702點，S&P 500指數下跌19.3點、跌幅0.67%、收在2840.23點，費城半導體指數下跌56.43點、跌幅4.02%、收在1345.58點。

分析師表示，美中貿易戰打得火熱，雙方持續出招，也讓國際金融市場動盪不安，尤其是谷歌遵從美國政府封殺華為的政策，終止對華為手機的服務，且包括英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)和博通(Broadcom)等晶片製造商也已告知員工，將中止向華為供貨。後續變化將直接牽動台股走勢。

分析師指出，在美國制裁華為動作頻頻下，科技股成為賣壓重心，台股雖在20日跌勢稍止，但短線仍未有明顯止跌訊號，尤其在跌破年線10441點之後，市場氣氛轉趨保守，指數在未能站穩10500點之前，台股都還有持續向下探底的可能。

歐股也出現大跌走勢，法國股市下跌79.64點、跌幅1.46%、收在5358.59點，德國股市下跌197.65點、跌幅1.61%、收在12041.29點，英國股市下跌37.74點、跌幅0.51%、收在7310.88點。（編輯：鄭雪文）1080521