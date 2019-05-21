全球專利人工腦膜 靈感來自泡沫髮膠

台生材公司以技轉自工研院腦部手術創舉材料—「泡沫式人工腦膜」，取自可樂罐和泡沬慕斯的原理，以高壓二氧化碳和膠原蛋白製作泡沫式人工腦膜，減少腦脊液外漏風險。（工研院提供）中央社記者韋樞傳真 108年5月21日

（中央社記者韋樞台北21日電）開腦手術後極可能發生腦脊髓液外流而感染或死亡，台灣生醫材料公司從可樂罐填充二氧化碳和泡沬髮膠原理，讓膠原蛋白覆蓋腦部成為可塗抹密封的人工腦膜，再也不怕腦脊液外流感染。

高風險的開腦手術後須要縫合或是覆蓋人工腦膜再塗抹腦膜膠水來膠合防漏，但往往會發生腦脊髓液外流，發生率高達42%，且會導致延遲癒合、感染，甚至死亡。

多年前由工研院催生的新創公司台生材公司總經理廖俊仁表示，他是從可樂罐充填二氧化碳和泡沫慕斯髮膠的原理獲得靈感。將膠原蛋白和二氧化碳裝在醫療級小鋼瓶中，使用人工腦膜注射槍在高壓下讓膠原蛋白從流體變成膠體，噴注在腦部手術位置，當人工腦膜碰到體溫就會產生均勻和高密度的泡沬孔洞結構，數十秒鐘之內就凝固，迅速覆蓋腦膜缺損部位，一次就解決人工腦膜膠合和防滲漏的困擾。

廖俊仁指出，這項技術獲得全球專利，也已通過台灣衛生福利部認證，並開始在國內的醫療院所應用，未來將向美國FDA申請進入臨床實驗，可望布局全球，造福患者。

工研院院長劉文雄表示，台生材是工研院催生的新創公司，非常感動看到台生材成長茁壯，過去他也在美國創業，非常能體會創業是條辛苦的路；但在創業過程中也發現，除了要做有價值的創新外，還必須讓技術與市場同步到位，才能符合市場需求，開闢新藍海。

劉文雄說，台生材不但瞄準市場與臨床需求，甚至翻轉傳統的創業思維，塑造「台灣研發、全球幫忙代工」模式，成功對人類生活帶來重大幫助。工研院肩負帶動產業發展與推動技術處科專成果任務，迄今已新創及育成超過270家公司；其中生醫領域新創公司共10多家，為台灣生醫產業奠定強大基礎。

另外台生材公司也研發治療退化性關節炎治療產品技術，並全球首創透過酵素組織處理使軟骨修復再生，只需一次手術，將自體軟骨組織取出，以台生材開發特殊配方浸泡酵素處理，1小時內即可使軟骨細胞組織於原有組織中在患者體內活化再生，今年將進行人體試驗。

廖俊仁指出，台生材還研發設計「腦中風血栓負壓移除導管系統」，並打算在美國生產製造。廖俊仁說，台生材所開發的腦中風血栓負壓移除導管系統，包括「腦血管栓塞血塊吸引移除幫浦系統」及「導引腦部血管手術的鎳鈦導絲」兩大項產品，在腦血管栓塞血塊吸引移除幫浦系統方面，已通過美國FDA510(k)上市許可，搶攻全球7億美元缺血性腦中風市場商機。（編輯：鄭雪文）1080521