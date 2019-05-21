耕興受惠5G商機 明年業績成長估勝今年

（中央社記者張建中台北21日電）測試驗證服務廠耕興對今年與明年營運展望樂觀，預期在5G業績貢獻下，今年與明年業績可望逐年攀高，明年成長幅度將可高於今年水準。

耕興下午受邀參加櫃買中心舉辦的櫃買市場業績發表會，副董事長王新添表示，今年是5G元年，預估耕興全年可望完成12至15支5G手機認證。

除受惠5G商機外，耕興美國實驗室今年正式開始營運，預計第2季開始貢獻業績，王新添說，今年美國實驗室營收比重希望能達3%至4%，並達到損益平衡，明年營收可望翻倍成長，比重進一步達8%至10%。

王新添表示，耕興業務也自過去的消費性領域，擴及汽車電子，內部希望今年汽車電子營收比重能達到2%。

王新添預期，今年第2季業績可望比第1季好，下半年又將比上半年，全年業績將可成長個位數百分點，明年隨著5G市場蓬勃發展，滲透率提升，耕興明年業績有機會再成長2位數百分點水準。

因應5G市場成長，王新添表示，今年資本支出將自去年的1200萬美元，擴增至1500萬美元，明年資本支出也將自1500萬美元起跳。

至於美中貿易戰的影響，王新添說，耕興測試驗證業務是在研發階段，貿易戰對耕興沒有大影響，若貿易戰進一步演變成技術管制，耕興因在中國與美國都是有實驗室，不排除有機會從中受惠。（編輯：林興盟）1080521