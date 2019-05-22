華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

（中央社記者吳家豪台北22日電）華為遭美國列入貿易黑名單，港系外資分析，在最壞情況下，假設台廠明年不計入華為相關營收，推估台灣主要供應鏈明年獲利將平均減少11%，其中京元電子與穩懋可能受影響最大。

美國川普政府將華為列入貿易黑名單，禁止其在未經美國政府許可下，向美國企業採購零組件和技術，但美國官員已宣布將禁令延後90天至8月中執行。

港系外資出具研究報告分析，假設台灣供應鏈相關廠商明年不計入華為相關營收，供應鏈中主要台廠明年獲利將平均減少11%，其中京元電子與穩懋受影響最大，推估明年獲利將分別減少26%、22%，給予「持有」和「減碼」評等；台達電、健鼎受影響最小，推估明年獲利將減少1%、4%，皆給予「買進」評等。

港系外資也說，華為事件即使在最壞情況下，仍有抵銷影響的轉機因素，例如華為競爭對手市占增加，將彌補華為訂單的損失；華為可能加強向現有供應商拉貨，更積極確保庫存；華為也可能加快自製零組件的腳步來因應變局。

整體而言，港系外資仍樂觀看待華為供應鏈中的台積電、台達電、聯發科，看好這3檔個股受惠於新技術帶來的成長趨勢不變。其中台積電營運多元化，且擁有晶圓代工領先技術，有助分散單一客戶帶來的風險；台達電將受惠於5G電信電源市場，推升獲利成長；聯發科新產品有利於提升獲利。

此外，歐系外資先前指出，若華為供應鏈斷鏈，台廠供應鏈今年下半年獲利將下滑，包括台積電將減少5%、精測減少8%、日月光投控減少10%、鴻海旗下工業富聯減少17%、台達電減少2%、南電減少31%、大立光減少8%。（編輯：楊凱翔）1080522