長榮儲運台中港啟用新橋式起重機 提供雙吊服務

長榮國際儲運台中港貨櫃集散場，22日為引進2部新型橋式起重機舉行啟用典禮，這2部大型起重機可同時吊起2部20呎貨櫃，作業效率大增，大幅縮短船隻滯港時間。（圖由長榮國際儲運提供）中央社記者韋樞傳真 108年5月22日

（中央社記者韋樞台北22日電）長榮集團旗下長榮國際儲運台中港貨櫃集散場，今天為引進2部新型橋式起重機舉行啟用典禮。長榮表示，這2部起重機同時作業，能提供貨櫃雙吊服務，大幅縮短船隻滯港時間，降低營運成本。

長榮國際儲運表示，為提升台中港第32、33號碼頭的貨櫃裝卸效率，引進2部橋式起重機，成為台中港首家能夠提供貨櫃雙吊服務的碼頭業者。

長榮儲運指出，這2部新型橋式起重機可同時裝卸2只20呎貨櫃，最大荷重能量達55公噸，吊臂作業距離為46公尺，可橫跨16排貨櫃，進行6000TEU(20呎貨櫃)級船舶的貨櫃裝卸，相較於台中港現有作業半徑較短的單吊式橋式起重機，能夠有效提升貨櫃裝卸作業的能量與效率，大幅縮短船舶滯港時間，降低航商營運成本。

長榮儲運說，去年底已向台灣港務公司台中港務分公司擴大租用碼頭岸線，可容納較大型的船舶，再加上最新的2部橋式起重機，可以用優質的碼頭服務，吸引更多航商靠泊作業。長榮國際儲運另以自有車隊，配合貨主需求，提供便捷的「戶到戶」貨櫃運送服務。(編輯：李信寬) 1080522