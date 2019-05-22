蔡明興：富邦壽200億銀彈因應匯市動盪

（中央社記者邱柏勝台北22日電）美中貿易戰牽動國際匯市動盪，新台幣近期對美元急速貶值，富邦人壽董事長蔡明興今天表示，富邦壽目前有外匯特別公積54億元，加上外匯準備金後，近期就會超過200億元，足以應付匯率波動。

蔡明興表示，依規定，當壽險業有未避險外幣資產的兌換利益時，須提列60%作為外匯準備金，而近期新台幣貶值很快，所以準備金也增加很快，預估至5月底可來到新台幣140億元。

金融監督管理委員會今天舉辦壽險業負責人座談會，由主委顧立雄主持，全台保險公司董事長幾乎全員到齊，蔡明興也出席並於會前接受媒體訪問。

蔡明興表示，面臨美中貿易糾紛、國際政經情勢變化迅速，壽險業需更「機動、靈活」調整投資組合，例如外匯避險，因此會更辛苦一點，也需要花多一點心思。

媒體提問，去年下半年因全球股市劇烈波動，壽險業獲利受影響，外資紛紛調降壽險公司評等，股價表現也不佳，壽險業的前景是否真的不好？蔡明興表示，主要是現在環境變動速度加快，貿易糾紛以及國際政經情勢的變化迅速；因此壽險業必須比以前更機動、更靈活地調整投資組合，包含外匯避險在內，必須「更辛苦一點、多花點心思」。

蔡明興表示，對於接軌IFRS 17，國泰人壽已有準備2700億元特別盈餘公積因應，富邦人壽一直在做很多準備；不過富邦人壽比較「新」，利率在4%以上的保單相對小，所以要調整的幅度相對小。（編輯：蘇志宗）1080522