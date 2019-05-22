響應政府政策 華南銀行今年加薪3.2%

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）響應政府加薪政策，華南銀行今天表示，今年將整體加薪3.2%，且至第1季為止，營運績效表現已優於預期，若全年可創佳績，加計績效獎金等，整體平均薪資福利可望再創新高。

華南銀行說，為引進優秀人才，近年逐步提高薪資福利，舉例來說，去年配合政府專案調薪3.0%，加上例行性調薪，全行平均調薪幅度達6.0%；同時，由於去年盈餘績效創歷史新高，績效獎金整體平均月數也達到約4.43個月，員工酬勞部份也十分豐厚。

再加上優於勞基法的各項福利措施，去年華南銀行員工平均薪資福利達到新台幣161.9萬元，其中主管職為264.9萬元，非主管職也有到138.7萬元。

華南銀行指出，已定調今年平均薪資調幅為3.2%，若營運績效持續穩健成長，加計年終獎金、績效獎金、員工酬勞(紅利)等獎金，平均薪資福利很可能再創新高。

另一方面，華南銀行近年也大幅提高員工結婚及生育津貼，2017年8月起，結婚補助由原來的1萬元提高到3萬元，如果結婚雙方同為行員，可分別申請；生育津貼則由原本一胎5000元提高到10萬元，如為雙胞胎則補助20萬元，以此類推。

統計至2019年4月底止，結婚補助申請人數達194人，生育津貼申請人數達286人，共計發放近3500萬元。（編輯：趙蔚蘭）1080522