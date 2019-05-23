OECD：巴西改革困難 經濟成長恐不及世界一半

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）總部設在巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）指出，巴西政府在改革方面遭遇到的政治困難，可能導致今年國家經濟成長僅1.4%，不到世界平均值3.2%的一半。

OECD今年3月在中期預測的報告預估，巴西今年的GDP將成長1.9%，2020年成長2.4%。

OECD昨天發布每半年出版一次的經濟展望研究報告，下調對巴西今年GDP成長的預測，由原先預估的1.9%，降為1.4%。至於2020年成長，則由原先預估的2.4%，下調為2.3%。。

OECD研究報告強調，退休金改革對巴西財政可持續性的重要，但其實施的不確定性仍在。

報告指出，巴西政黨眾多，導致政治分裂，政府不同部門之間的困難關係，使改革共識的構建複雜化。

OECD指出，巴西經濟繼續復甦，但成長速度有所放緩，特別是在投資方面，因為所有目光都集中在新政府進行改革的能力上，「不過，如果改革的不確定性消失，預測將加速國內需求，減少失業」。

OECD預測，假如退休金改革成功，各界信心增強，2019年和2020年的成長將加速，失業率下降，正式就業機會增加。

報告指出，低通貨膨脹率、高薪資和失業率下降，將促進消費，而隨著改革推進，2019年的投資將顯著增加，其他結構性改革也可能在2020年促進成長。

報告還指出，各界對經濟信心不足，致使內需不振，只有在確保財政持續性的改革取得切實進展的情況下，信心才會得到改善。

OECD指出，改善公共財政是恢復信心的關鍵，目前巴西公共債務約占GDP的77%。

報告還指出，如果巴西國會不批准行政改革議程，將無法履行2020年的公共支出規則，導致融資成本上升、成長下降，國家重新陷入經濟衰退。

OECD建議巴西政府提高社會福利金「家庭補助款」的上限，讓更多人擺脫貧困，減少不平等。

OECD預測2019年巴西的GDP成長1.4%，接近經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）上週宣布的1.5%。當時，葛德斯在國會預算聯合委員會的聽證會上說，巴西經濟正處於谷底。

OECD警告說，今年世界經濟成長估計為3.2%，但仍疲軟，且有許多風險影響全球經濟和民眾的福祉。

OECD預測，2019年世界貿易僅成長2.1%，如果美中貿易戰惡化，預測可能更糟。

OECD還聲稱，國際貿易緊張局勢加劇的可能性也為巴西帶來風險，因為中國和美國是巴西的兩個主要貿易夥伴。（編輯：陳永昌）1080523