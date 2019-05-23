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台積電：符合法規 將持續對華為出貨

最新更新：2019/05/23 12:03

（中央社記者張建中新竹23日電）安謀(ARM)暫時停止與華為各式授權合作與支援，晶圓代工廠台積電表示，對華為的出貨不受影響。台積電並強調，包括海思在內的所有客戶都是合作夥伴。

美國政府將華為列入貿易黑名單，雖然禁令延後90天至8月中執行，只是矽智財(IP)廠安謀仍決定暫時停止與華為各式授權合作與支援，以符合美國要求的貿易禁令。

因全球行動裝置處理器架構多自ARM架構授權，市場憂心，ARM暫停與華為各式授權合作與支援，將重創華為行動業務，台積電等華為供應鏈恐將受到牽連。

隨著市場疑慮升高，台積電今天股價表現疲弱，盤中一度達新台幣230元，跌8元，跌幅達3.36%，市值跌破6兆元關卡。

台積電今天表示，內部對每項出口產品都會進行盡職調查，符合法規才會出貨，據初步調查，對華為產品出貨將不會改變。

ARM雖然暫停與華為各式授權合作與支援，台積電認為，對華為出貨應不會受到影響，第2季營運目標也將維持不變，季營收將約75.5億至76.5億美元，將季增約7%。

台積電先進製程技術居絕對領先地位，除為蘋果(Apple)代工生產7奈米處理器，也為華為旗下海思代工生產7奈米麒麟處理器，各界高度關注台積電態度，認為將是牽動華為存亡的一大關鍵。

台積電表示，包括海思在內的所有客戶都是合作夥伴，客戶先成功，台積電才能跟著成功。

至於美中貿易戰升溫，是否影響下半年產業景氣旺季不旺，台積電指出，產業鏈複雜且又相互連動，造成的影響程度仍待進一步觀察。（編輯：郭萍英）1080523

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