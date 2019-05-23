台橡布局越南 就近供貨製鞋大廠

台橡公司總經理蔡偉強23日在記者會表示，除本業合成橡膠之外，熱可塑性橡膠（TPE）先進材料業務方面也有不錯表現，深耕多年的高級鞋材業績成長。中央社記者潘智義攝 108年5月23日

（中央社記者潘智義台北23日電）台橡公司總經理蔡偉強今天在記者會表示，看好多數全球製鞋大廠已在越南布局，台橡在越南新建鞋材廠，盼就近供應客戶降低成本，也分散生產生險。

蔡偉強說，除本業合成橡膠之外，熱可塑性橡膠（TPE）先進材料業務方面也有不錯表現，深耕多年的高級鞋材業績與獲利成長，除高雄岡山廠產線之外，前進越南設鞋材廠，在當地生產鞋材可就近供應客戶，節省運費，加上在台灣岡山、越南兩地生產鞋材，也可分散風險。

他指出，高雄岡山廠鞋材年產能約5千噸、越南廠設計產能約7千噸，明年上半年即可量產。

他說，深耕高級鞋材帶動獲利成長，加上轉投資事業營運提升，台橡2018年獲利較2017年增加36%。

台橡統計，2018年淨利歸屬母公司業主新台幣11億9218.6萬元，較2017年的8億7410.7萬元增加約36%，基本每股稅後盈餘1.44元

蔡偉強表示，2018年受到天然橡膠低價拋售影響，合成橡膠報價受到壓抑，去年第4季因美中貿易戰及全球經濟成長放緩等因素，市場需求下降，對台橡合成橡膠業務造成相當壓力。

轉投資事業方面，除台橡與印度石油（India Oil）的合資公司、江蘇南通與阿朗（ARLANXEO）的合資公司主要生產NBR橡膠，用於汽車防水、防油墊片，營運表現均大幅提升，而與宇部（UBE）的合資公司主要生產丁基橡膠獲利明顯增加。

另外，搭配適切的財務管理操作，因此雖處於市場負面環境因素的影響壓力下，台橡2018年整體獲利仍較2017年增加36%。

他評估，以目前的國際市場狀況來看，2019年合成橡膠走勢還是會持續疲軟，尤以中國市場的減緩最為明顯。台橡面臨艱難的挑戰，今年營運策略的重心，在先進材料事業方面，將專注於高級鞋材與特用化學產品線產能與品質的提升，建置南通的高質熱可塑橡膠（SEBS）以及越南的高級鞋材新產線，這兩項產能擴建將可望對台橡的中長期營運發揮持續性的貢獻。

展望未來，台橡將持續投資特用化學業務，專注於高值化新產品及差異化市場應用，例如高級鞋材、醫療產品及潤滑油粘度改質劑等等，將複製高級鞋材發展的成功經驗於其他應用領域，強化轉型成長的動能，去年特用化學產品已占整體營收4成多。

台橡也將更積極擴張全球營運涵蓋範圍，提升整合全球供應鏈的優勢及服務能力，增加國際市場布局及占有率，並平衡區域配置及分散風險，以支持台橡朝全球化特用化學領域邁進。（編輯：黃國倫）1080523