台股區間整理 法人：觀察外資調節和華為概念股

法人表示，台股27日走勢仍看區間整理，須觀察外資法人調節力道以及華為相關概念股後續表現。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美股25日收紅，台股24日在年線之下量縮震盪。法人表示，儘管美股收漲，台股今天走勢仍看區間整理，須觀察外資法人調節力道以及華為相關概念股後續表現。

美股道瓊工業指數25日終場上漲95.22點，或0.37%，收在25585.69點；標準普爾500指數上漲3.82點，或0.14%，收在2826.06點。以科技股為主的那斯達克指數上漲8.724點，或0.11%，收在7637.008點。

台股24日漲19.91點，收在10328.28點，成交值新台幣1014.71億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超86.04億元。

法人指出，台股24日在年線約10433點之下量縮震盪，收長上影線紅K，未跌破23日低點，不過外資法人已經連續13個交易日賣超台股，儘管美股25日收漲，台股今天走勢仍看區間整理，須觀察外資法人調節力道以及華為相關概念股後續表現。

台灣證券交易所24日統計，台股加權指數比上週跌幅約0.54%，上市公司總市值新台幣31兆2082.28億元，較上週減少1597.08億元，減幅約0.51%。

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘24日提出台灣經濟發展國家隊藍圖，規劃東進、西和、南拓、北接4大主軸，他說，若當選總統，第一任務是東進，前進美國、墨西哥、加拿大和中南美洲，積極與美國和日本簽訂自由貿易協定（FTA）。

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美國政府將中國電信大廠華為（Huawei）列入黑名單並聯合大企業進行圍剿，制定標準的認證機構也跟進圍堵。繼制定SD記憶卡標準的SD協會後，無線網路認證組織Wi-Fi聯盟也宣布暫停華為參與。華為相關台股供應鏈族群表現，有待觀察。（編輯：楊玫寧）1080527