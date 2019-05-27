超微7奈米新產品齊發 台積電下半年營運添動能

（中央社記者張建中台北27日電）超微(AMD)總裁暨執行長蘇姿丰今天應邀出席台北國際電腦展展前記者會，一口氣發表多款7奈米新產品，將為超微7奈米代工廠台積電下半年營運添增動能。

台北國際電腦展即將於28日登場，外貿協會今天舉辦展前國際記者會，邀請蘇姿丰演講「新世代高效能運算」，探討高效能運算技術發展，吸引數百名媒體記者參加，包括華碩與宏碁等合作夥伴也到場站台。

蘇姿丰表示，超微要當高效能的領導者，過去3至5年的決定，將會讓今年的超微有不同的表現，為求製程技術領先，超微與台積電在7奈米合作。

蘇姿丰隨後發表包括資料中心用第2代EPYC處理器ROME、電競繪圖處理器RADEON與第3代Ryzen桌上型電腦處理器Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x等多項7奈米新產品。

其中，ROME預計今年第3季上市，RADEON將於7月上市，蘇姿丰表示，Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x將同步於7月7日上市。

蘇姿丰的演講有如一場超微新產品發表會，會中不時引起現場媒體熱烈掌聲。出席活動的宏碁共同營運長高樹國表示，超微具有同時擁有中央處理器(CPU)與繪圖處理器(GPU)的優勢，將展現1加1大於2的效益。

除電競筆電NITRO 5同時搭載超微的Ryzen中央處理器與RADEON繪圖處理器，高樹國說，宏碁其餘教育、輕薄筆電與主流的Aspire筆電等也都是採用超微的處理器。

隨著超微多項7奈米製程新產品即將於7月上市，台積電營運可望升溫。台積電預期，今年7奈米與第2代7奈米製程將貢獻25%業績。（編輯：楊玫寧）1080527