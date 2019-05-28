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100與200歐元新鈔發行 防偽功能更強

最新更新：2019/05/28 11:12

（中央社羅馬27日綜合外電報導）義大利羅馬的神秘印鈔廠中，機器源源不絕地印出100元和200元歐元鈔票。這兩種面額的新鈔在今天發行。

路透社記者難得獲准進入義大利中央銀行的義大利銀行（Bank of Italy）印鈔部參觀運作，官員告訴記者，新鈔將具備更強的安全防偽功能。

歐洲中央銀行（ECB）紙幣部門主管羅思（Ton Roos）表示，這一系列新鈔以希臘神話公主歐羅巴（Europa）命名，設計更為大膽，印上大大的幣值數字，且對比的色調有助辨識。

羅思拿起100歐元新鈔解釋說：「拿起鈔票對著光看，可以看到左手邊有歐羅巴像的浮水印，而右手邊的銀紋上有個肖像視窗，也有歐羅巴像。」

他說：「看（左下）角有綠色數字，鈔票斜著看會泛光，數字裡頭可以看到小的歐元符號。」

100元和200元是歐羅巴系列最後印製發行的面額。歐羅巴系列已開始逐步取代2002年最先發行的首套歐元紙幣。

歐洲中央銀行2013年就已開始逐步更換新鈔，2013年發行5歐元新鈔；2014年發行10歐元新鈔；2015年發行20歐元新鈔；2017年則發行50歐元新鈔。歐洲中央銀行也決定停止印製500歐元鈔票。目前流通在外的舊鈔可繼續使用。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1080528

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