半導體廠電腦展聚焦5G人工智慧 關注美中貿易戰

（中央社記者張建中台北28日電）台北國際電腦展（Computex）今天登場，高通、超微與聯發科等半導體大廠雲集，主要聚焦5G、人工智慧(AI)與電競，除新產品外，美中貿易戰與華為事件也是各界關注焦點。

超微(AMD)總裁暨執行長蘇姿丰今年親自來台，出席台北國際電腦展展前國際記者會，演講「新世代高效能運算」，吸引數百名來自全球的媒體記者與業界人士參加，為今年電腦展一大亮點。

蘇姿丰一口氣宣布推出資料中心用第2代EPYC處理器ROME、電競繪圖處理器RADEON與第3代Ryzen桌上型電腦處理器Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x等多項採用台積澱7奈米製程的新產品。

其中，Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x將同步於7月7日上市，RADEON將於7月上市，ROME也將在今年第3季上市，獲市場高度期待。

高通(Qualcomm)除與聯想共同宣布展開「無限計畫」，合作推出首款5G個人電腦，並與中華電信、諾基亞及宏達電等生態系成員合作，展示5G網路垂直應用。

聯發科則為矽智財(IP)廠安謀(ARM)站台，採用ARM最新的A77處理器與G77繪圖處理器，推出5G方案。

半導體廠參展重點不離今年電腦展的5大主題，5G、人工智慧與物聯網、區塊鏈、電競與延展實境、創新與新創，順應國際產業發展趨勢潮流。

因美中貿易戰升溫，華為遭美國政府列入貿易黑名單，相關議題也成為各界關注焦點。蘇姿丰認為，短期雖受影響，不過，長期終端需求仍會見到復甦，超微將密切觀察貿易戰對總體經濟的影響。

安謀表示，與華為終止合作變數還很多，還要再觀察，目前無法透露太多細節。

高通證實，依美國禁令規定，手機與個人電腦平台晶片都已停止供應華為，不過，仍希望禁令解除後，雙方可以再度合作。（編輯：李信寬）1080528