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貿易戰升溫越南受惠 首季對美出口增4成

最新更新：2019/05/28 18:54

（中央社河內28日電）美國政府統計顯示，今年第一季美國從越南進口金額大增40.2%，是成長最快的國家，越南全年對美國的出口可望逼近690億美元，成為美國第7大進口來源國，顯示越南受惠於中美貿易戰。

越南經濟專家阮春成（Nguyen Xuan Thanh）等人分析，在美中貿易戰的影響下，越南經濟短期和中期將受惠，但長期則面臨極大風險。

美國目前是越南最大的出口市場。專家表示，越南對美國的出口短期內將大幅成長，尤其是能取代被課高關稅的中國產品，包括電子產品、家具、手提包和水產品等。

越南快訊新聞網站今天引述彭博（Bloomberg）報導，根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）的統計，美國今年前3個月來自越南的進口金額，與2018年同期相較，增加40.2%，是對美出口成長最快的國家。

報導說，今年第一季美國來自南韓的進口成長18.4%，排名第2。而隨著美中貿易緊張局勢升級，美國從中國的貨物進口卻下降13.9%。

報導提到，如果越南對美出口全年都能保持這樣的增加速度，則全年對美出口總額可望達到689.95億美元，屆時將超越法國、英國、義大利與印度等國，成為美國第7大貿易進口來源國。2018年越南對美國出口總額逾492億美元，排名第12。

報導說，在中美貿易戰升溫、中國遭美方加徵關稅的風暴下，許多企業改變生產供應鏈，越南有低廉勞工、投資經營環境日益改善等優勢，且經濟成長快速，因此從中受惠，越南對外貿易因而大幅成長。

根據越南統計總局的數據，今年前4個月美國繼續是越南最大的出口市場，越南對美國出口金額達178億美元，與去年同期相較，成長28.4%；其中，手機與零件出口額成長104.9%，鞋類出口額成長9.4%以及紡織品成長8.5%等。

雖然如此，經濟專家分析，中國產品因無法輸出美國而湧入越南等市場，除了讓越南境內產品面臨激烈競爭外，業者還可能會設法假造越南等國為原產地，把中國產品轉輸出到美國，以逃避高額關稅。這一手法對越南存在長期性貿易風險，因為越南對美貿易目前呈現順差，未來越南產品有可能被美國課徵高額關稅。（編輯：郭中翰）1080528

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