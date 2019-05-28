如興重編2018年財報 提列商譽減損約11億

（中央社記者韋樞台北28日電）全球最大牛仔褲製造商如興公司因去年財報中所提商譽減損的程度與金管會見解不同，今天已完成編製並通過董事會重新公告，估影響約11億元。如興指出，這對如興為短空長多。

如興傍晚在證交所舉行記者會，說明去年度財報中所提商譽減損的程度與金管會認知不同，金管會要求如興重新提列商譽減損，並重新編製去年財報和公告，今天已完成程序，影響金額達新台幣11億元。

會計師表示，認列商譽無形資產減損，只是帳面金額的打消，以如興公司去年底在重編前，帳面上達60億元的商譽金額來看，重新提列商譽減損約11億元，事實上是減輕如興公司負擔。但如興公司強調，這項認列是因為會計原則認定所致，並非實際營運損失造成。

如興強調，美中貿易戰越演越烈，如興公司於東南亞地區近7000萬條牛仔褲的年產能，有機會成為各大品牌爭相搶奪下單的標的，金管會要求如興公司提列商譽減損，對如興公司來說是個短空長多，後續值得觀察。

如興董事長陳仕修表示，不論併購、商業交易或商譽減損，都有主觀判斷的因素及考量，在「南京USA」及「玖地集團」收購股權案，如興公司和簽證會計師雖然對金管會的看法不同，但仍遵照主管機關的指示辦理。他強調如興的公司治理一向在正軌運作，努力扮演模範生。（編輯：黃國倫）1080528