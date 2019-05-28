因應貿易戰 宏碁評估非中國地區生產計畫

（中央社記者吳家豪台北28日電）電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天受訪表示，因應美中貿易戰的唯一辦法就是提供更多的創新，設法彌補可能受到的影響；宏碁也在評估非中國地區的生產計畫，原則是保持彈性。

2019年台北國際電腦展（Computex）今天登場，宏碁於展覽期間在台北信義區香堤廣場設置戶外體驗空間，邀請消費者體驗宏碁專為創作者打造的ConceptD系列產品，以及為電競玩家打造的Predator新品，陳俊聖也親自出席站台。

媒體詢問，在美中貿易戰的影響下，宏碁將如何避免淨利率下滑；陳俊聖說，外部環境一直在變，宏碁會保持彈性與開放，來因應外部環境的改變。宏碁沒有自己的工廠，而是與外包的製造廠合作，彼此都會密切注意整體情勢發展。

他也強調，貿易戰不只影響中國和美國，對全世界的市場也不是好消息。這是一個所有人都必須面對的外部環境挑戰，在這個挑戰下，宏碁認為唯一的解決辦法就是提供更多的創新，找到新的藍海，設法彌補可能受到的影響，這才是真正的未來發展王道。

媒體詢問，宏碁今年是否會確定在非中國地區的生產方案，陳俊聖回應說，宏碁內部已有好幾套計畫，原則是保持彈性，要看外部變化再決定採取哪個方案。

他進一步指出，在評估轉移生產的地點時，成本是考量之一，若因為轉移生產基地而導致成本上升，在整個價值鏈之中的零組件供應商、製造商、品牌商、通路商到用戶，所有人都要一起負擔增加的成本。

宏碁創辦人施振榮認為，由於美中貿易摩擦，供應鏈需要做一些調整，短期來看「大家都很痛」，但長期也沒有太嚴重的問題，很多台商已在台灣啟動生產，尤其是高單價的伺服器產品。

施振榮說，長期而言，如果市場上的變化越多，台商應該越有優勢，因為台灣立足世界的競爭力就是彈性大、速度快，可以很快因應變局。（編輯：李信寬）1080528