誠品吳旻潔：全通路是致勝關鍵 提升會員貢獻度

誠品生活（2926）董事長吳旻潔表示，未來實體通路的拓展速度不是關鍵，全通路的規劃和執行才是決勝點，目標提升會員貢獻度，增加額外營收。中央社記者江明晏攝 108年5月29日

（中央社記者江明晏台北29日電）誠品生活董事長吳旻潔表示，未來全通路的規劃和執行是決勝點，目標提升會員貢獻度，增加額外營收，文化觀光也是突圍市場利基，而誠品行旅目標未來2年損平。

誠品今天舉行股東會，吳旻潔一開始就向股東介紹誠品「全通路」規劃，她表示，未來實體通路的拓展速度不是關鍵，全通路的規劃和執行才是決勝點，這兩到三年積極進行全通路的打底，也就是顧客可以在各個通路包括實體通路、電商、APP等無縫接軌、自由移動連成一個圓，從店舖經營角度變成個人化經營的會員，並提升會員貢獻度，增加額外營收。

她表示，誠品將聚焦「對著顧客說話」，改變過去「散彈打鳥」的方式，也將開發自有電商，發展具備支應的物流，陸續完成海內外250萬名規模的會員制度落地。

吳旻潔說，去年是誠品生活「文化觀光」的重要一年，打造台北西區跨文化的誠品生活南西生活聚場，帶動西區觀光活絡、並推進歷時多年籌備的大陸第二家旗艦大店誠品生活深圳開業，面積3萬平方米，集結150個品牌。

誠品生活去年合併營收較前一年度成長5.3%，達新台幣45.04億元，然而，受到誠品生活南西展店裝修期3.5個月的租金支出，及深圳、日本事業開辦費用等一次性影響，稅後淨利3.47億元，較前一年減少7600萬元，每股稅後盈餘7.32元，吳旻潔表示，誠品南西和深圳今年是完整營業的一年，照理2019年營收和損益會增加，但因為導入IFRS 16會計準則的前3年影響顯著，導致首季利潤衰退。截至去年底，誠品生活營業據點共計48家，總經營面積約10萬4000坪。

今年後續展店計畫上，「誠品生活高雄悅誠店」將於6月試營運；另外，誠品生活與日本三井不動產合作設立合資公司，確立將在今年秋季以品牌授權及顧問管理的模式於東京日本橋發展首家門店，也終於有台灣服務業品牌反向輸出到日本。

事業群表現上，吳旻潔指出，誠品行旅去年住房率相較前一年度提升超過10個百分點達65%，大陸港澳客約占4成，台灣客約2成，整體表現較前年已大幅減虧，目標未來2年達損益兩平；餐旅事業群去年營業表現小幅成長，主要來自誠品酒窖貢獻，酒窖並於去年底首度以獨立店鋪方式開設安和店。

吳旻潔說，21世紀是觀光世紀，誠品生活「文化觀光」市場定位於去年正式確立，致力轉換文化資源成觀光資源，找到突破市場競爭新機會。（編輯：郭萍英）1080529