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超微7奈米新處理器發威 祥碩群聯沾光

最新更新：2019/05/29 11:10

（中央社記者張建中新竹29日電）超微(AMD)新推出多款7奈米處理器，受到市場高度肯定，股價飆漲9.8%，超微合作夥伴祥碩與群聯股價也同步走高。

超微總裁暨執行長蘇姿丰日前出席台北國際電腦展展前國際記者會，一口氣發表資料中心用第2代EPYC處理器ROME、電競繪圖處理器RADEON與第3代Ryzen桌上型電腦處理器Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x等多項7奈米新產品。

其中，Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x將同步於7月7日上市，RADEON也將於7月上市，ROME預計第3季上市。

超微新產品效能與訂價頗受市場肯定，股價出現大漲走勢，攀高至29.03美元，漲2.59美元，漲幅達9.8%，連帶帶動合作夥伴祥碩股價一度強攻漲停，達新台幣531元，大漲47.5元，漲幅達9.82%。

群聯支援超微新處理器的第4代PCIe介面固態硬碟(SSD)產品將於6月出貨，躋身超微概念股之列，今天股價震盪走高，盤中一度達275.5元，漲3元，漲幅約1.1%，表現相對大盤強勢。

超微7奈米處理器代工廠台積電因外資不斷賣超，股價表現相對疲弱，在230.5元平盤下震盪。（編輯：鄭雪文）1080529

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